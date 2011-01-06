Разработка флеш игры и размещение ее на сайте

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт3 заявки185 просмотров

Добрый день! хочу заказать разработку уже популярной игры монополия.

с дальнейшим размещением ее на сайте. приоритет людям с ОР.

Подробности при личном общении.

Если Вас заинтересовало мое предложение напишите мне сроки и цену.

ICQ 256555555

14 лет назад
Bubnovaya
39 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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