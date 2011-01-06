Создать флеш-приложение вконтакте

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт2 заявки204 просмотра

Есть идея, дизайн. Нужно создать приложение на голоса.

Сроки короткие,

либо выслушаю ваши варианты приложения.

14 лет назад
mussy39
Ольга 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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