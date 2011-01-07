Нужно сделать несколько игр для соц. сетей. Подобные игры есть уже в сетях. Хостинг есть, оплата наличными, ТЗ сделаем. Аналоги игр, которые необходимо сделать: vkontakte.ru/app2115113_8... Игровой ...
Оболочка для покер-бота
Оболочка для покер-бота
тз прикрепил
отписываем только в проект
Заявки фрилансеров
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