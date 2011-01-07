Оболочка для покер-бота

Игра в бейсбол. Вид сбоку, мяч летит слева из случайной точки под случайным углом со олучайной скоростью. Нужно поймать его перчаткой. Перчатка управляется по 2 координатам. Начальное ее положение в правом нижнем углу экрана. Выполнить ...