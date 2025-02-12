Разработка лендинга для продажи станций биологической очистки в Ярославле, Кинешме, Иваново и Костроме. Сайт должен включать главный экран, блоки с преимуществами, процесс покупки, калькулятор расчета стоимости и отзывы клиентов. Требуется современный дизайн, адаптивность, SEO-оптимизация и интеграция с CRM. Срок разработки - 10-14 дней, бюджет - 30 000 - 50 000 руб.
Игра монополия
Всем привет, требуется создание(клонирование) сайта игры монополия идентичной второму серверу monolife.ru.
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