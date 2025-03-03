Ripнуть карту из игры

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт1 заявка313 просмотров

Вытащить нужно карту из игры

Карту из online игры

Пишите ваш опыт в какой программе работаете

Всем добра!

Разработка игр
2 месяца назад
guest_1709894985622
год в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Игорь
 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 часов назад
145 отзывов
2 месяца назад

  • Похожие заказы

  • Создание с нуля игры, по ТЗ

    $2000

    Разработка 3D игры выживания с видом от первого лица, вдохновленной Minecraft, 7Day's to Die и Factorio. Используйте движок Unity для реализации проекта. Ожидается создание уникального игрового мира и механик, соответствующих техническому заданию.

    Разработка игрUnity
    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Чит для игры HOMM 5

    Требуется разработка чита для мультиплеерной части игры Heroes of Might and Magic V. Ожидается реализация базового функционала, с возможностью добавления дополнительных функций в зависимости от возможностей исполнителя.

    Разработка программ
    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    месяц назад

  • MIPS Assembly Mars4.5

    $50

    Требуется разработать код для игры на MIPS Assembly, строго следуя заданию. Ожидается четкое исполнение всех требований и спецификаций. Подробные инструкции будут предоставлены.

    Разработка игрАссемблер
    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Мультиплеер на юнити3д

    Создайте мультиплеерную игру на Unity3D для ПК с неограниченным количеством игроков и входом по паролю. Игра должна включать индивидуальные сцены для каждого игрока и общую локацию при прокачке навыков. Реализуйте взаимодействие с NPC, предметами и защиту от читов. Необходима механика, аналогичная играм THE BABY IN YELLOW и Resident Evil.

    Разработка игрUnity
    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Разработка игры 2D на юнити

    Создайте 2D игру на Unity, в которой игрок управляет нападающим, забрасывая шайбы в ворота. Игра включает в себя вратаря и защитников, добавляющихся при увеличении очков. Игрок начинает с 7 бросками, которые меняются в зависимости от попаданий и промахов. Игра заканчивается, когда броски заканчиваются. Отображение доступных бросков и общего счета в верхней части экрана.

    Разработка игрUnity
    Разработка игр5 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Создать прототип игры Tower Defence в Roblox

    $12

    Требуется создать минимальный рабочий прототип игры в жанре Tower Defence на платформе Roblox. Прототип должен включать лобби для выбора юнитов, основную карту с системой волн и механизмами расстановки юнитов. Также необходимо предоставить документацию по добавлению новых элементов и редактированию интерфейса. Без сложных декораций и дополнительных режимов.

    Разработка игр
    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Опубликовать мобильное приложение в Гугл плей

    $50

    Требуется опубликовать мобильное приложение в Гугл Плей маркет с рабочего аккаунта разработчика, зарегистрированного до ноября 2023. Необходимо прислать приглашение для загрузки приложения и отправки на модерацию. Оплата осуществляется после успешной публикации.

    Android
    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Мобильная игра на IOS в стиле сорт паззла с уровнями.

    Ищется разработчик мобильных игр для создания головоломки на iOS в стиле сорт паззла. Игра должна включать несколько уровней с растущей сложностью, кнопку для покупок, а также удобный интерфейс с 8 вкладками и настройками. Наброски уже есть, будет возможность обсуждения и доработки в процессе работы.

    Разработка игрРазработка мобильных приложенийiOS
    Разработка игр8 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Создание игры симулятора управления авто на Unity

    $2000

    Требуется разработка игры-симулятора управления автомобилем на платформе Unity. Игра должна включать функции мультиплеера и возможность выхода из машины. Ориентир на существующие решения и примеры на основе готовых пакетов.

    Разработка игрUnity
    Разработка игр8 заявок
    Закрыт
    месяц назад