Разработка 3D игры выживания с видом от первого лица, вдохновленной Minecraft, 7Day's to Die и Factorio. Используйте движок Unity для реализации проекта. Ожидается создание уникального игрового мира и механик, соответствующих техническому заданию.
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