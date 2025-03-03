Создайте 2D игру на Unity, в которой игрок управляет нападающим, забрасывая шайбы в ворота. Игра включает в себя вратаря и защитников, добавляющихся при увеличении очков. Игрок начинает с 7 бросками, которые меняются в зависимости от попаданий и промахов. Игра заканчивается, когда броски заканчиваются. Отображение доступных бросков и общего счета в верхней части экрана.