Разработчик мультиплеерной игры на Unity

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Закрыт2 заявки151 просмотр

Мы ищем разработчика на Unity для реализации мультиплеерной игры для двух игроков (PvP) с сетевым взаимодействием. Требуется опыт разработки игр по сети, знание сетевой синхронизации, матчмейкинга и работы с серверами. Нужно самостоятельно реализовать мультиплеерную часть игры и предложить оптимальные решения.

UnityРазработка игр
месяц назад
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Заявки фрилансеров

Коля
 
40 лет
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Был
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