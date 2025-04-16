Старший аналитик игр

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
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Студия AstroCat ищет старшего аналитика игр для работы над новыми проектами. Задачи включают сбор, анализ и интерпретацию данных, разработку рекомендаций для продуктовых и маркетинговых команд. Идеальный кандидат должен иметь опыт работы аналитиком данных от 3 лет, понимать ключевые игровые метрики и уверенно владеть аналитическими платформами и SQL. Условия включают удаленную работу, гибкий график и компенсацию затрат на интернет и электроэнергию.

17 дней назад
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