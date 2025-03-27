Игра а телеграмме

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Открыт10 заявок43 просмотра

Нужен бот. В нем открывается игра к примеру как hamster kombat. Суть игры рулетка на TON. В боте пополнения кошелька TON через карту. И подробности матчей.

Все подробности исполнителю. Игры там пишут на JavaScript и используют также HTML CSS.

CSSHTMLJavaScriptРазработка игрСоздание ботов
18 дней назад
Анна
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Заявки фрилансеров

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