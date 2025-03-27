Требуется разработка бюджетной версии GTA 6 для ПК или телефона. Игра должна иметь открытый мир с локацией в Майами, включать хотя бы одного персонажа из трейлера и поддерживать вид от третьего или первого лица. Можно использовать любой движок и упрощать задачи. Игра не предназначена для коммерческого использования.
Игра а телеграмме
Нужен бот. В нем открывается игра к примеру как hamster kombat. Суть игры рулетка на TON. В боте пополнения кошелька TON через карту. И подробности матчей.
Все подробности исполнителю. Игры там пишут на JavaScript и используют также HTML CSS.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Разработка игр4 заявкиОткрытмесяц назад
Требуется разработка чита для игры КС 1.6 с функцией triggerbot, который обходил бы античит Gameguard. Ожидается создание софта, способного эффективно функционировать в игре.Закрытдень назад
- $300
Требуется разработать чит для игры RUST, который включает доступ по ключу и привязку к аппаратному идентификатору (HWID). Также необходимо создать админ-панель для генерации ключей доступа. Ожидается профессиональный подход и качественное исполнение.Закрытдень назад
- $600
Ищется разработчик для создания классической игры в пасьянс на iOS и Android. Имеется дизайн в Figma и анимации. Игра будет включать раздачу карт, уровни мастерства, выбор фона и рубашек, ежедневные игры и статистику. Обязательно наличие опыта и минимальное количество ошибок. Техническое задание предоставляется.Разработка игр8 заявокЗакрыт7 дней назад
Требуется разработать аддон для гарисс мода, который позволит игрокам открывать двери с помощью левой кнопки мыши. Условия и цена обсуждаются.Закрыт9 дней назад
Требуется Unity разработчик для мультиплеерной части MMO. Необходим опыт от 3 лет, знание алгоритмов работы с авторитарным сервером и решение проблем с синхронизацией. Работа включает взаимодействие с техдиром и серверными разработчиками, а также оптимизацию трафика.Разработка игрнет заявокЗакрытмесяц назад
Требуется разработчик на Unity для создания мультиплеерной игры для двух игроков (PvP) с сетевым взаимодействием. Необходим опыт в сетевой синхронизации, матчмейкинге и работе с серверами. Ожидается самостоятельная реализация мультиплеерной части игры и предложение оптимальных решений.Закрытмесяц назад
Ищется разработчик для реализации геймплея казуальной браузерной мобильной игры с механикой перетаскивания. Задачи включают разработку ядра геймплея, интеграцию 3D-графики и настройку логики объектов на уровнях. Требуется опыт в разработке браузерных игр и работе с 3D-графикой. Оплата по подзадачам или индивидуально.Закрытмесяц назад
Требуется дизайнер для создания и улучшения игры на платформе Telegram. Идеальный кандидат должен иметь опыт в разработке игр и быть готовым к командной работе. Ожидается активное участие в процессе разработки с внесением креативных идей и предложений по улучшению игрового процесса и визуального оформления.Разработка игр1 заявкаЗакрытмесяц назад
- $75
Необходимо разработать полную игру в Roblox в жанре Tower defence. Работа выполняется под ключ, все детали и полное техническое задание предоставлены. Ожидается качественное исполнение и внимание к деталям.Закрыт21 день назад