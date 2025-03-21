Ищется разработчик для создания классической игры в пасьянс на iOS и Android. Имеется дизайн в Figma и анимации. Игра будет включать раздачу карт, уровни мастерства, выбор фона и рубашек, ежедневные игры и статистику. Обязательно наличие опыта и минимальное количество ошибок. Техническое задание предоставляется.
Cheat development
Develop a cheat for the RUST game with key access, and hwid binding, an admin panel for key generation
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