Сделать игру в Android Studio на Kotlin.

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Открыт7 заявок21 просмотр

Требуется сделать игру Flappy birds в течении 2 недель.Это задание для курсовой работы,не обязательно делать всё идиально(нужно чтобы игра выглядела как для начинающего разработчика).

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