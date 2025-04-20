Требуется разработка адаптивного web-приложения для управления георазведочными отчётами. Проект включает фронтенд на HTML, CSS, Bootstrap 5 и бэкенд на PHP без фреймворков с использованием MySQL. Приложение должно иметь WebView для мобильных устройств, авторизацию пользователей, управление проектами и отчётами, а также интерфейс для администраторов и сотрудников. Срок выполнения — 2 недели, оплата — 400 $.