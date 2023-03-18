Требуется дизайнер для создания обложек для YouTube. Основная задача - разработка обложек (99% работы), а также аватаров и шапок для канала (1%). Обязателен опыт в данной области и наличие примеров работ в портфолио. Оплата обсуждаема.
2D-дизайнер для Игры на Unity
Требуется дизайнер.
Нужно сменить полностью весь дизайн уже готовой игры.
Игра аналог Geometry Dash, нужно сделать в похожем стиле
Заявки фрилансеров
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