2D-дизайнер для Игры на Unity

$10000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Открыт2 заявки148 просмотров

Требуется дизайнер.
Нужно сменить полностью весь дизайн уже готовой игры.
Игра аналог Geometry Dash, нужно сделать в похожем стиле

Unity
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