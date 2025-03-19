Переделка интерфейса

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Есть готовый интерфейс веб приложения (сделан в PDF и Illustrator). Нужно переделать, я все четко распишу по экранам. Там надо поменять чисто по меню расположение и поправить выпадающие списки. Все на одном экране по идее просто для каждой рубрике меню свои правила. Работа срочная, не оставляйте заявку если не может взяться сегодня.

Adobe IllustratorДизайн интернет-магазиновДизайн интерфейсовСоздание пользовательских интерфейсов
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