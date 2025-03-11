Графический дизайнер в sustainability-стартапе из США

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрытнет заявокнет просмотров

Ищем графического дизайнера для работы в sustainability-стартапе из США. Задачи включают создание контента для соцсетей, рекламных материалов и лендингов, а также поддержку b2b. Опыт работы с e-commerce брендами будет преимуществом. Условия оплаты конкурентные.

Дизайн лендингов
2 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Илья
 
33 года
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
Нина
 
28 лет
2 месяца в сервисе
Была
месяц назад
2 месяца назад
Кристина
 
24 года
2 месяца в сервисе
Была
13 часов назад
2 месяца назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
9 часов назад
201 отзыв
2 месяца назад
Иван
 
21 год
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад