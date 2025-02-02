Завершение дизайна игры в стиле предыдущего дизайнера

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
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Необходимо завершить дизайн игры, следуя стилистике предыдущего дизайнера. Работы осталось немного, так как логика страниц уже проработана. Игра небольшая, и требуются дизайнерские решения для двух оставшихся экранов. Пожалуйста, присылайте свои портфолио и прайс.

2 месяца назад
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Майя
 
21 год
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