Требуется дизайнер для разработки визуального контента для Instagram, включая сторисы, сетку и хайлайтсы. Проект ориентирован на wellness, витамины и здоровье, нацелен на женщин от 30 лет. Необходим креативный подход и умение создавать привлекательный контент.
Завершение дизайна игры в стиле предыдущего дизайнера
Необходимо завершить дизайн игры, следуя стилистике предыдущего дизайнера. Работы осталось немного, так как логика страниц уже проработана. Игра небольшая, и требуются дизайнерские решения для двух оставшихся экранов. Пожалуйста, присылайте свои портфолио и прайс.
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