Интерфейс приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
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Нужно сделать интерфейс готового веб приложения – конструктора одежды.
Приложение просто набор кнопок и выпадающих списков. Техническое задание будет предоставлено выбранным кандидатам c примерами. Бюджет ограничен, работа срочная.

Дизайн интернет-магазиновДизайн интерфейсовСоздание пользовательских интерфейсов
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