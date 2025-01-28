Ищется графический дизайнер с опытом работы в ASO и навыками в Figma и Photoshop. Основные задачи включают дизайн интерфейсов и создание фирменной графики для мобильных приложений. Требуются 2-4 часа свободного времени в день, пунктуальность и опыт от 1,5 до 2 лет. Знание 3D будет плюсом.
Интерфейс приложения
Нужно сделать интерфейс готового веб приложения – конструктора одежды.
Приложение просто набор кнопок и выпадающих списков. Техническое задание будет предоставлено выбранным кандидатам c примерами. Бюджет ограничен, работа срочная.
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