Дизайн интерфейса карточной игры

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт1 заявка8 просмотров

Необходимо создать современный, красивый, приемлемый для аудитории от 18 до 60+ лет дизайн интерфейса игры, придерживаясь ТЗ.

Дизайн интерфейсов
2 месяца назад
guest_15991462536127
5 лет в сервисе
Был
день назад
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Владимир
 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
15 часов назад
180 отзывов
2 месяца назад