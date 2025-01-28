Сделать дизайн для телеграмм канала

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт5 заявок95 просмотров

Здравствуйте! Нужен дизайнер для оформления телеграмм канала. Нужно скопировать дизайн, но сделать его в более строгом стиле.

К сожалению пример выслать не могу, так как в канале с которого нужно скопировать - запрещена пересылка и копирование.

Посмотрите, справитесь ли, пример оформление тут

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2 месяца назад
guest_1740167871479
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