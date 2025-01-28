Здравствуйте! Нужен дизайнер для оформления телеграмм канала. Нужно скопировать дизайн, но сделать его в более строгом стиле.

К сожалению пример выслать не могу, так как в канале с которого нужно скопировать - запрещена пересылка и копирование.

Посмотрите, справитесь ли, пример оформление тут