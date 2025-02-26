Графический дизайнер для проектов в Беларуси

Ищется графический дизайнер с опытом работы в ASO и навыками в Figma и Photoshop. Основные задачи включают дизайн интерфейсов и создание фирменной графики для мобильных приложений. Требуются 2-4 часа свободного времени в день, пунктуальность и опыт от 1,5 до 2 лет. Знание 3D будет плюсом.