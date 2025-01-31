Стилизовать левое меню

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрытнет заявок22 просмотра

В приложении два скрина.

Есть фигма проекта.

Срок - 2 часа сегодня.

Задание для дизайнера

1. Кнопки меню: сделать компактнее, уменьшить расстояние между ними, выравнять, уменьшить шрифт.

2. Переключение языков: сделать аккуратнее, уменьшить флаги, возможно, добавить рамки или скругления.

3. Значок “Халяль”: добавить в меню, адаптировать размер, цвет под стиль приложения.

4. Итог: меню должно выглядеть аккуратнее, компактнее и удобнее.

Финальный макет в Figma или в виде изображений.

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