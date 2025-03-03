Дизайнер для визуала в Instagram (wellness, здоровье)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
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Ищу дизайнера, который сможет создать визуальный контент для Instagram, включая сторисы, сетку и хайлайтсы. Тематика проекта связана с wellness, витаминами и здоровьем, нацелен на женщин от 30 лет.

InstagramДизайн постов
2 месяца назад
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Кристина
 
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