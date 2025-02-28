Ищем графического дизайнера для создания инфографики товара на долгосрочное сотрудничество. Работа с долгосрочным проектом, создание инфографики для новых товаров (для маркетплейсов): визуализировать преимущества продукции, дизайнить так, чтобы продукт вызывал эмоции и его хотелось купить. Взаимодействие с менеджерами для доработки материалов на основе обратной связи. Требуется опыт работы в Adobe Photoshop от 1 года, опыт создания графики для товаров под продажу, высокое внимание к деталям и соблюдение сроков выполнения задач. Удаленный формат работы, гибкий график, сдельная заработная плата.