Графический дизайнер для создания инфографики товара на долгосрочное сотруд

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
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Ищем графического дизайнера для создания инфографики товара на долгосрочное сотрудничество. Работа с долгосрочным проектом, создание инфографики для новых товаров (для маркетплейсов): визуализировать преимущества продукции, дизайнить так, чтобы продукт вызывал эмоции и его хотелось купить. Взаимодействие с менеджерами для доработки материалов на основе обратной связи. Требуется опыт работы в Adobe Photoshop от 1 года, опыт создания графики для товаров под продажу, высокое внимание к деталям и соблюдение сроков выполнения задач. Удаленный формат работы, гибкий график, сдельная заработная плата.

Adobe PhotoshopСоздание инфографики
2 месяца назад
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Савелий
 
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