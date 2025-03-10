Дизайнер для оформления Telegram канала

Требуется UI/UX дизайнер для проектной работы над военной аркадой про дроны с Low-Middle poly графикой. Задачи включают разработку интерфейсов на основе прототипа и консультации по визуалу. Опыт работы с анимацией будет преимуществом. Работа удалённая, оплата почасовая. Необходимы резюме и портфолио.