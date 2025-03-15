Продуктовый дизайнер

$800
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
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Нужно помочь разработать интерфейс для saas платформы (небольшой) из 4-5 основных страниц и 3-4 поп ап

структура будет отправлена кандидатам

Создание пользовательских интерфейсов
2 месяца назад
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