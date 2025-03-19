Ищу дизайнеров для проекта в медиа и искусстве

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
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Ищу двух дизайнеров для проекта в сфере медиа, искусстве, фэшн, музыки и кино. Требуется UI/UX дизайнер и бренд дизайнер. Присылайте ваше портфолио и ставку. Бюджет обсуждается.

UI/UXСоздание пользовательских интерфейсов
18 дней назад
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Давид
 
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