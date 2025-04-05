Требуется переделка интерфейса веб-приложения, выполненного в PDF и Illustrator. Необходимо изменить расположение меню и корректировать выпадающие списки. Все изменения будут описаны по экранам. Работа срочная, требуется начать сегодня.
Дизайнер для создания шаблонов в Figma
Требуется дизайнер для создания нескольких шаблонов в Figma. Шаблоны должны содержать описание команды и программы, актуальные для Instagram.
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