Дизайнер для создания шаблонов в Figma

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
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Требуется дизайнер для создания нескольких шаблонов в Figma. Шаблоны должны содержать описание команды и программы, актуальные для Instagram.

FigmaInstagram
25 дней назад
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