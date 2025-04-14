Веб-дизайнер (UX/UI) для финтех продукта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
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Требуется UX/UI дизайнер (part-time) для проектной работы в финтех продукте. Проект находится на начальной стадии, на данный момент готовы прототипы и собраны рефернсы. Основные требования: любовь к фигме, автолейаутам и качественно-созданному юи-киту, понимание основ проектировки crm и сложносистем (например: битрикс, amocrm), опыт в адаптации под кроссплатформенность, в частности - мобайл (100% перенос десктопного функционала), относительная незагруженность по другим проектам, оперативная реакция на правки и исправления.

FigmaUI/UXСоздание пользовательских интерфейсов
19 дней назад
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