Необходимо разработать оверлеи для стримов на разные тематики. Предоставьте свои идеи и цены. Прототип будет предоставлен. Возможность регулярного сотрудничества.
Веб-дизайнер (UX/UI) для финтех продукта
Требуется UX/UI дизайнер (part-time) для проектной работы в финтех продукте. Проект находится на начальной стадии, на данный момент готовы прототипы и собраны рефернсы. Основные требования: любовь к фигме, автолейаутам и качественно-созданному юи-киту, понимание основ проектировки crm и сложносистем (например: битрикс, amocrm), опыт в адаптации под кроссплатформенность, в частности - мобайл (100% перенос десктопного функционала), относительная незагруженность по другим проектам, оперативная реакция на правки и исправления.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн интерфейсов и игр7 заявокОткрыт22 дня назад
Ищется дизайнер для разработки нескольких шаблонов в Figma, которые будут включать описание команды и программы, актуальные для Instagram. Необходимы креативные и функциональные решения для оформления контента.Закрыт18 дней назад
Требуется переделка интерфейса веб-приложения, выполненного в PDF и Illustrator. Необходимо изменить расположение меню и корректировать выпадающие списки. Все изменения будут описаны по экранам. Работа срочная, требуется начать сегодня.Дизайн интерфейсов и игр8 заявокОткрытмесяц назад
Ищем опытного графического дизайнера для работы в банковской сфере. Необходимы навыки работы в Figma, Photoshop, Illustrator. Задачи включают разработку KV на основе 3D-элементов, создание сцен по техническому заданию и адаптацию визуальных концепций согласно брендбукам. Внимательность к деталям и соблюдение дедлайнов обязательны.Закрыт24 дня назад
- $800
Требуется разработка интерфейса для небольшой saas платформы, состоящей из 4-5 основных страниц и 3-4 поп апов. Структура будет предоставлена кандидатам для выполнения задачи.Закрыт18 дней назад
Нужен талантливый дизайнер для оформления Telegram канала. Задача включает создание уникального визуального стиля, который привлечет внимание подписчиков. Ожидается работа с графическими элементами и оформление интерфейса. Подробности по сотрудничеству будут обсуждены.Закрытмесяц назад
Требуется графический дизайнер для sustainability-стартапа из США. Основные задачи: создание контента для соцсетей, рекламных материалов и лендингов, поддержка b2b. Опыт работы с e-commerce брендами является преимуществом. Конкурентные условия оплаты.Закрытмесяц назад
Требуется дизайнер обложек для рилс на постоянное сотрудничество. Важно сделать одну обложку сегодня в качестве тестового задания. Ожидается креативный подход и опыт в дизайне интерфейсов и игр.Закрыт2 месяца назад
Требуется завершение дизайна игры, следуя стилистике предыдущего дизайнера. Необходимо разработать дизайнерские решения для двух оставшихся экранов, учитывая уже проработанную логику страниц. Игра небольшая, акцент на соответствие предыдущему стилю.Закрыт2 месяца назад
Требуется дизайнер для разработки визуального контента для Instagram, включая сторисы, сетку и хайлайтсы. Проект ориентирован на wellness, витамины и здоровье, нацелен на женщин от 30 лет. Необходим креативный подход и умение создавать привлекательный контент.Закрыт2 месяца назад