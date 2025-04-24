Дизайнер

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
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Ищем дизайнера для удаленной работы с навыками в Figma, Canva и Google Docs. Необходимо умение анализировать информацию с помощью Chat GPT и готовность работать по тайскому часовому поясу. Предоставляем анкету для заполнения после обращения.

CanvaFigmaGoogle Docs
18 дней назад
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