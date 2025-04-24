Требуется UX/UI дизайнер (part-time) для работы над финтех продуктом. Проект на начальной стадии, имеются прототипы и референсы. Необходим опыт работы с фигмой, автолейаутами и юи-китом. Знание проектировки CRM и сложносистем, а также адаптация под мобильные устройства. Ожидается оперативная реакция на правки и наличие свободного времени для работы.