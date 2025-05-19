Дизайнер для YouTube обложек

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Открыт3 заявки199 просмотров

Ищу дизайнера для создания обложек для YouTube. Основная задача - обложки для YouTube (99% работы), иногда аватары и шапки для канала (1%). Требуется опыт в создании таких обложек и наличие примеров работ в портфолио. Оплата обсуждаема. Пришлите портфолио для обсуждения условий.

YouTubeДизайн обложекСоздание аватарок
2 дня назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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