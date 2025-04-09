Требуется дизайнер для удаленной работы с опытом в Figma, Canva и Google Docs. Необходимо умение анализировать информацию с помощью Chat GPT и готовность работать по тайскому часовому поясу. После обращения будет предоставлена анкета для заполнения.
Дизайн интерфейса Figma
Разработать дизайн пользовательского интерфейса кабинета на Figma (не лендинг, не веб сайт). Пишите если есть опыт и портфолио.
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