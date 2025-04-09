Дизайн интерфейса Figma

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Открыт12 заявок216 просмотров

Разработать дизайн пользовательского интерфейса кабинета на Figma (не лендинг, не веб сайт). Пишите если есть опыт и портфолио.

FigmaСоздание пользовательских интерфейсов
2 дня назад
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Дизайн интерфейсов и игр
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