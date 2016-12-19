Есть фотографии разных ракурсов. Необходимо сделать 3D модель а также все необходимые рендеры. Всего будет 5 картинок статического изображения этой собаки в разных позах. Кроме этого необходимы промежуточные изображения трансформации ...
Внести изменения в 3D модель.
Нужно видоизменить имеющуюся 3D модель в соответствии с пожеланиями заказчика.
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