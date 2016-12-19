Внести изменения в 3D модель.

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Завершен1 заявка158 просмотров

Нужно видоизменить имеющуюся 3D модель в соответствии с пожеланиями заказчика.

8 лет назад
aa410
51 год
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

real-best
Тимур 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$140
1 день
Благодарю за качественную выполненную в срок работу!
Благодарю за интересные задачи, честное и долговременное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

real-best
Тимур 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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