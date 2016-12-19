Внести изменения в 3D модель.

Здравствуйте. Нужно нарисовать 3Д планировку квартиры. Дизайн должен быть на уровне приложенной к заданию планировки. Лучше можно, хуже нет. По окончанию задания необходимо передать исходный фал с возможностью его редактирования и готовыми настройками рендеринга, ...