3D модель собаки

Есть фотографии разных ракурсов.

Необходимо сделать 3D модель а также все необходимые рендеры.

Всего будет 5 картинок статического изображения этой собаки в разных позах.

Кроме этого необходимы промежуточные изображения трансформации с одной позы в другую.

Использование - сайт.

Вот и все задание)