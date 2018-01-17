Создание мультяшных персонажей 3D для торговой марки

$50
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен16 заявок439 просмотров

Необходимо создать мультяшных персонажей в 3D для торгово-производственной компании.

На данный момент это три персонажа:

1. Волчонок (как главный), серый, в брюках (черных) и рубашке (синей), вероятно в галстуке, вид деловой, легкая улыбка, есть картинка пример (но там лис)

2. Лиса (как менеджер по продажам), рыжая, в облегающем деловом костюме (возможно под фирменный цвет компании), за пример того же лиса можно взять.

Оплата через систему либо напрямую. 6000руб. за все

Срок неделя.

ССылка на сайт компании: http://dled.ru/

8 лет назад
forautoshop
Иванов 
43 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Andor_Nagrions
Григорий 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$101
14 дней
Все хорошо.

Заявки фрилансеров

Andor_Nagrions
Григорий 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад

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