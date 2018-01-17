Создание мультяшных персонажей 3D для торговой марки

Необходимо создать мультяшных персонажей в 3D для торгово-производственной компании.

На данный момент это три персонажа:

1. Волчонок (как главный), серый, в брюках (черных) и рубашке (синей), вероятно в галстуке, вид деловой, легкая улыбка, есть картинка пример (но там лис)

2. Лиса (как менеджер по продажам), рыжая, в облегающем деловом костюме (возможно под фирменный цвет компании), за пример того же лиса можно взять.

Оплата через систему либо напрямую. 6000руб. за все

Срок неделя.

ССылка на сайт компании: http://dled.ru/