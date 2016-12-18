Выставка интерактивных 3D картин.

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт5 заявок202 просмотра

Всем привет,хочу организовать выставку интерактивных 3D картин.

Кто владеет навыками в этом деле от и до... ,с предложениями и ценами милости прошу.

8 лет назад
guest_14820865875957
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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