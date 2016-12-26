Необходимо создать мультяшных персонажей в 3D для торгово-производственной компании. На данный момент это три персонажа: 1. Волчонок (как главный), серый, в брюках (черных) и рубашке (синей), вероятно в галстуке, вид деловой, ...
3D графика. Видео полета самолета
Необходимо создать трехмерную визуализацию(видеофайл) летящего самолета при дневном освещении.
В небе присутствуют небольшие облака.
У самолета первые 4-5 секунд шасси будут сворачиваться, а последние 3-4 секунды раскрываться
3D модель самолета предоставляется.
Будет предоставлена эта модель самолета:
http://www.turbosquid.com/3d-models/airbus-a350-xwb-carbon-3d-max/798508
На видео пример необходимого конечного качества графики:
https://0.s3.envato.com/h264-video-previews/43968082-c526-47d4-99cc-d670156acf14/1034810.mp4
Полет самолета одновременно снимают четыре динамические камеры с различных сторон.
Хронометраж трех камер - 31 секунда
Хронометраж четвертой камеры - 46 секунд.
На последних секундах съемки четвертой камерой происходит изменение освещение, переход в веченее время суток и далее в ночное время суток.
В ночном времени суток облаков нет.
Выбранный исполнитель
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