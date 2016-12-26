3D графика. Видео полета самолета

Необходимо создать трехмерную визуализацию(видеофайл) летящего самолета при дневном освещении.

В небе присутствуют небольшие облака.

У самолета первые 4-5 секунд шасси будут сворачиваться, а последние 3-4 секунды раскрываться

3D модель самолета предоставляется.

Будет предоставлена эта модель самолета:

http://www.turbosquid.com/3d-models/airbus-a350-xwb-carbon-3d-max/798508

На видео пример необходимого конечного качества графики:

https://0.s3.envato.com/h264-video-previews/43968082-c526-47d4-99cc-d670156acf14/1034810.mp4

Полет самолета одновременно снимают четыре динамические камеры с различных сторон.

Хронометраж трех камер - 31 секунда

Хронометраж четвертой камеры - 46 секунд.

На последних секундах съемки четвертой камерой происходит изменение освещение, переход в веченее время суток и далее в ночное время суток.

В ночном времени суток облаков нет.