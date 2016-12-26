3D графика. Видео полета самолета

$250
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен5 заявок305 просмотров

Необходимо создать трехмерную визуализацию(видеофайл) летящего самолета при дневном освещении.

В небе присутствуют небольшие облака.

У самолета первые 4-5 секунд шасси будут сворачиваться, а последние 3-4 секунды раскрываться

3D модель самолета предоставляется.

Будет предоставлена эта модель самолета:

http://www.turbosquid.com/3d-models/airbus-a350-xwb-carbon-3d-max/798508

На видео пример необходимого конечного качества графики:

https://0.s3.envato.com/h264-video-previews/43968082-c526-47d4-99cc-d670156acf14/1034810.mp4

Полет самолета одновременно снимают четыре динамические камеры с различных сторон.

Хронометраж трех камер - 31 секунда

Хронометраж четвертой камеры - 46 секунд.

На последних секундах съемки четвертой камерой происходит изменение освещение, переход в веченее время суток и далее в ночное время суток.

В ночном времени суток облаков нет.

3ds Max
8 лет назад
Corimos
Андрей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

olegye
Олег 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$250
3 дня
Олег - один из лучших! Сделано все на 5+
Отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

olegye
Олег 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создание мультяшных персонажей 3D для торговой марки

    $50

    Необходимо создать мультяшных персонажей в 3D для торгово-производственной компании. На данный момент это три персонажа: 1. Волчонок (как главный), серый, в брюках (черных) и рубашке (синей), вероятно в галстуке, вид деловой, ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разработка 3d-конструктора обуви ручной работы

    Нужно сделать 3d конструктор в Web-е, а потом сделать мобильное приложение Вот пример:  https://www.behance.net/gallery/2912627/3D-Shoes-for-BESPOKE-FACTORY http://mrjohnshoes.com/en/content/6-3d-configurator  - более приближен к тому, что нужно Все варианты должны быть привязаны к нашим ...

    3D-графика3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • 3D модель собаки

    Есть фотографии разных ракурсов.  Необходимо сделать 3D модель а также все необходимые рендеры. Всего будет 5 картинок статического изображения этой собаки в разных позах. Кроме этого необходимы промежуточные изображения трансформации ...

    3D-графика8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нарисовать 3Д планировку квартиры

    $15

    Здравствуйте. Нужно нарисовать 3Д планировку квартиры. Дизайн должен быть на уровне приложенной к заданию планировки. Лучше можно, хуже нет.  По окончанию задания необходимо передать исходный фал с возможностью его редактирования и готовыми настройками рендеринга, ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Модель пластикового стакана

    Нужно сделать модель пластикового стакана с разверткой по типу : http://www.imprimetcom.fr/1683-thickbox/gobelets-personnalises-25-cl-impression-1-couleur-j10-jours-ouvres.jpg Есть одна готовая модель с разверткой в формате obj нужно сделать аналогичную Желательно в Blender  иди 3DMax. Сразу ...

    3ds MaxBlender
    3D-графика13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка простых 3D-моделей мебели

    Требуется создать серию относительно простых low-poly моделей мебели и предметов интерьера на основе рисунков/фотографий. Основные требования: Единица - 1 метр (для масштаба).Центр модели - 0.Высота модели по Z.Модель не должна быть повёрнута в плоскости ...

    3ds Max
    3D-графика16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад