Cоздать визуализацию размещения объекта в галерее торгового центра

Нужно создать визуализацию, как будет выглядеть "торговый объект" в галерее ТЦ (пространстве между магазинами)

За основу можно взять ЛЮБОЙ ТЦ (можно использовать фотографии из открытых источников)

нужно "разместить" два объекта: один - кубической формы, второй - прямоугольник и стойку с человеком между ними.

необходимо сделать "фото" с трёх ракурсов (неважно каких)

Также необходимо будет разработать "примерное" оформление по сторонам кубов согласно тематике

Подробности в личном сообщении.