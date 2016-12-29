Необходимо создать мультяшных персонажей в 3D для торгово-производственной компании. На данный момент это три персонажа: 1. Волчонок (как главный), серый, в брюках (черных) и рубашке (синей), вероятно в галстуке, вид деловой, ...
Нарисовать локацию в 3Dmax
Нужно оперативно нарисовать 2 локации в 3d.
На основа зала Белого в Винзаводе.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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