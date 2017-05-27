3d картины - панно и иконы

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен6 заявок328 просмотров

Добрый день!

Ищу исполнителя для создания 3d визуализации картин и икон, чтобы они выглядели реалистичными. Краткое тз http://srecorder.com/s/357v

8 лет назад
mendis
Денис 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
19 дней назад

Выбранный исполнитель

elmirmclaren
Эмин 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
37 отзывов
8 лет назад
$200
150 дней
Работу по картинам мы отложили из-за моей занятости и не возможности уделять время проекту на данном этапе. Но мы обязательно вернемся к проекту позже. Очень рад сотрудничеству с Эльмиром. Он специалист высокого класса! Рекомендую.
Всегда интересные задачи, Денис отличный заказчик, оплата без задержек, постоянно на связи, с удовольствием продолжу сотрудничество в будущем, всем настоятельно рекомендую.

Заявки фрилансеров

elmirmclaren
Эмин 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
37 отзывов
8 лет назад

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