3D визуализация

Привет всем, реализую проект по строительству автономных домов из титана. Нужно перенести все Мои чертежи в 3Д, создать объекты, которые можно покрутить повертеть, открыть двери, походить по пространству внутри. Поставить все это дело на участок, показать заказчику как то выглядит изнутри, снаружи в ландшафте, какие технологии используются и как реализуются.

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