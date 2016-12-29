3D визуализация

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Закрыт13 заявок278 просмотров

Привет всем, реализую проект по строительству автономных домов из титана. Нужно перенести все Мои чертежи в 3Д, создать объекты, которые можно покрутить повертеть, открыть двери, походить по пространству внутри. Поставить все это дело на участок, показать заказчику как то выглядит изнутри, снаружи в ландшафте, какие технологии используются и как реализуются.

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8 лет назад
guest_14837841086931
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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