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Выполнить 3D моделирование кухни в ArchiCAD
Нужно детально прорисовать кухню со всеми декоративными элементами. Все декоративные элементы придётся рисовать в ручную с нуля. Примеры необходимых элементов во вложении. План кухни также. Доп информация конкретному испонителю.
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