Спеціалізуюся на верстці сайтів будь-якої складності та доопрацюванні існуючих.
Робота
Роботу починаю при наявності узгодженого письмового завдання.
Оплата роботи за системою Безпечний платіж.
Розглядаю довготривале співробітництво у віддаленому форматі.
Гарантії
Безкоштовно виправлю будь-які помилки стосовно робіт, які описанні в письмовому завданні.
Вміння та навички:
HTML5 (семантична, валідна та модульна верстка).
CSS3 (FLEXBOX, CSS GRID та ін.).
Реалізація Pixel Perfect верстки.
Фреймворк Bootrsrap.
JS/JQuery (інтеграція/кастомізація JS/Jquery плагінів; маніпуляція об'єктами на сторінці).
Методологія BEM для іменування класів.
СSS-препроцесор SCSS.
Складальник проектів Webpack.
Система контролю версій GIT (GitLab).
CMS WordPress, Bitrix (верстка та доопрацювання шаблонів).
Доопрацювання/переробка існуючого коду.
Зв'язок:
Email: [email protected]
Telegram: @IhorHavrilenkoUA
Портфолио
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