igor_g_

Игорь Гавриленко igor_g_

 
46 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Сучасна верстка сайтів та доопрацювання існуючої верстки.

Спеціалізуюся на верстці сайтів будь-якої складності та доопрацюванні існуючих.

Робота

  • Роботу починаю при наявності узгодженого письмового завдання.

  • Оплата роботи за системою Безпечний платіж.

  • Розглядаю довготривале співробітництво у віддаленому форматі.

Гарантії

Безкоштовно виправлю будь-які помилки стосовно робіт, які описанні в письмовому завданні.

Вміння та навички: ﻿﻿

  • HTML5 (семантична, валідна та модульна верстка).

  • CSS3 (FLEXBOX, CSS GRID та ін.).

  • Реалізація Pixel Perfect верстки.

  • Фреймворк Bootrsrap.

  • JS/JQuery (інтеграція/кастомізація JS/Jquery плагінів; маніпуляція об'єктами на сторінці).

  • Методологія BEM для іменування класів.

  • СSS-препроцесор SCSS.

  • Складальник проектів Webpack.

  • Система контролю версій GIT (GitLab).

  • CMS WordPress, Bitrix (верстка та доопрацювання шаблонів).

  • Доопрацювання/переробка існуючого коду.

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HTML-верстка
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