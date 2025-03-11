To create a page on Wordpress using given design

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок237 просмотров

design: https://www.figma.com/design/iU7YaYfqrpPsZyeIs3lszM/bpay-Card?node-id=1-18857&t=VQnVHpehclTCym9d-1

we've got a blog on Wordpress and need to create a new page conform given design.

WordPressИнтеграция верстки
2 месяца назад
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Заявки фрилансеров

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