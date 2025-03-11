Требуется настроить автоматическое создание сделок в AmoCRM из форм на Тильде с использованием сервиса ApiMonster. Обеспечить корректную интеграцию и функциональность для обработки данных.
To create a page on Wordpress using given design
design: https://www.figma.com/design/iU7YaYfqrpPsZyeIs3lszM/bpay-Card?node-id=1-18857&t=VQnVHpehclTCym9d-1
we've got a blog on Wordpress and need to create a new page conform given design.
Заявки фрилансеров
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