Создать тг бота

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Закрыт10 заявок299 просмотров

Цена не окончательная, предлагайте свою. Нужно сделать тг бота, а в последующем приложение на основе этого бота. Бот должен брать(загружать) фото клиента (аватар) и фото товара, одежды или с моделью и вместо модели вставлять лицо пользователя и подгонять под его телосложение, если нет модели (человека), то и вставляет лицо пользователя и дорисовывают части тела с одеждой или без, смотря какой возраст пользователя. Такое уже есть на этом сайте https://www.piccopilot.com/create в разделе примерка. Еще пример результата как тут https://humanaigc.github.io/animate-anyone/

Разработка мобильных приложенийСоздание ботов
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