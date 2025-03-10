Требуется разработка небольшого интернет-магазина на платформе Shopify с использованием готового шаблона. Важно подключить системы оплаты для полноценной работы магазина. Ожидается создание сайта «под ключ», включая все необходимые настройки.
Упакувати послугу
Нам необхідно упакувати нашу послугу — розробку web проектів різної складності — у вигляді ефективного сайту. Ваша задача — створити стратегію сайту та підготувати контент.
Основні етапи:
Аналіз цільової аудиторії:
Визначити, які потреби та запити є у наших потенційних клієнтів.
Сформулювати чітке позиціонування послуг на основі конкурентів і аналізу ринку.
Структура сайту:
Розробити структуру основних сторінок: головна, послуги, портфоліо (кейси), відгуки, контакти.
Пропонувати ідеї для кожної сторінки та розташування основних блоків.
Контент і текстове наповнення:
Написати тексти для всіх сторінок: заголовки, опис послуг, заклики до дії (CTA), кейси, відгуки.
Підготувати SEO-орієнтовані тексти для покращення видимості сайту в пошукових системах.
Конверсійна оптимізація:
Пропонувати ідеї для підвищення конверсій (наприклад, форми для контакту, кнопки «Замовити консультацію» тощо).
Підготувати стратегію для залучення клієнтів через сайт (SEO, контекстна реклама, соціальні мережі).
Ключові заклики до дії (CTA):
Розробити тексти для кнопок та інших елементів, що сприяють переходу користувачів до виконання цільових дій (замовлення, реєстрація, консультація).
Заявки фрилансеров
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