Упакувати послугу

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки255 просмотров

Нам необхідно упакувати нашу послугу — розробку web проектів різної складності — у вигляді ефективного сайту. Ваша задача — створити стратегію сайту та підготувати контент.

Основні етапи:

  1. Аналіз цільової аудиторії:

    • Визначити, які потреби та запити є у наших потенційних клієнтів.

    • Сформулювати чітке позиціонування послуг на основі конкурентів і аналізу ринку.

  2. Структура сайту:

    • Розробити структуру основних сторінок: головна, послуги, портфоліо (кейси), відгуки, контакти.

    • Пропонувати ідеї для кожної сторінки та розташування основних блоків.

  3. Контент і текстове наповнення:

    • Написати тексти для всіх сторінок: заголовки, опис послуг, заклики до дії (CTA), кейси, відгуки.

    • Підготувати SEO-орієнтовані тексти для покращення видимості сайту в пошукових системах.

  4. Конверсійна оптимізація:

    • Пропонувати ідеї для підвищення конверсій (наприклад, форми для контакту, кнопки «Замовити консультацію» тощо).

    • Підготувати стратегію для залучення клієнтів через сайт (SEO, контекстна реклама, соціальні мережі).

  5. Ключові заклики до дії (CTA):

    • Розробити тексти для кнопок та інших елементів, що сприяють переходу користувачів до виконання цільових дій (замовлення, реєстрація, консультація).

Анализ конкурентовЛидогенерацияНастройка конверсийПривлечение клиентов
2 месяца назад
merlin1991
33 года
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад

Заявки фрилансеров

Анатолий
 
41 год
14 лет в сервисе
Был
18 часов назад
106 отзывов
2 месяца назад
Иван
 
21 год
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
15 часов назад
17 отзывов
2 месяца назад