Разработать сайт на Tilda

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Закрыт8 заявок169 просмотров

Нужно создать однострочный сайт, на платформе Tilda для агенства, специализирующегося на управлении OnlyFans аккаунтами. Сайт должен включать разделы о компании, услугах, моделях, и часто задаваемых вопросах. Требуется адаптивный дизайн, быстрая загрузка, SEO-оптимизация и интеграция с социальными сетями.

Использование CMS для управления контентом и соблюдением современных стандартов безопасности.

TildaАдаптивный дизайнАнимация персонажейРедактирование изображенийСоздание одностраничных сайтов
2 месяца назад
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