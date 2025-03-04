Создать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт23 заявки174 просмотра

Требуется реализовать сайт - каталог на WordPress.
Тематика : оборудование и установка из пластика.
Более детально опишу при обсуждение.

WordPressСоздание сайтов
2 месяца назад
GGF
34 года
10 месяцев в сервисе
Был
8 дней назад

Заявки фрилансеров

Олег
 
44 года
9 лет в сервисе
Был
день назад
127 отзывов
2 месяца назад
Александр
 
41 год
15 лет в сервисе
Был
20 минут назад
13 отзывов
2 месяца назад
Денис
 
22 года
7 месяцев в сервисе
Был
день назад
2 месяца назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
10 часов назад
27 отзывов
2 месяца назад
Александр
 
46 лет
3 года в сервисе
Был
12 часов назад
5 отзывов
2 месяца назад
Коля
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
11 часов назад
48 отзывов
2 месяца назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
11 часов назад
61 отзыв
2 месяца назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
21 час назад
287 отзывов
2 месяца назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
14 часов назад
130 отзывов
2 месяца назад
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
14 часов назад
17 отзывов
2 месяца назад
Сергей
 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
2 месяца назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 дней назад
1 отзыв
2 месяца назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
9 дней назад
7 отзывов
2 месяца назад
Евгений
 
27 лет
2 года в сервисе
Был
17 часов назад
1 отзыв
2 месяца назад
Юрий
 
28 лет
9 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
2 отзыва
2 месяца назад
Владислав
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
5 дней назад
39 отзывов
2 месяца назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
8 часов назад
168 отзывов
2 месяца назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Михаил
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
9 часов назад
2 месяца назад
Андрей
 
33 года
9 лет в сервисе
Был
10 дней назад
12 отзывов
2 месяца назад
Валерий
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
16 минут назад
66 отзывов(-2)
2 месяца назад
Дмитро
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
7 часов назад
7 отзывов
2 месяца назад
Алексей
 
52 года
3 года в сервисе
Был
9 часов назад
1 отзыв
2 месяца назад
Владислав
 
31 год
4 года в сервисе
Был
14 часов назад
8 отзывов
2 месяца назад