Требуется разработка платформы P2P процессинга для приема онлайн платежей с использованием криптовалюты. Необходимы веб-интерфейсы для покупателей, трейдеров и магазинов, а также API для интеграции с интернет-магазинами. Важно обеспечить безопасность и защиту данных пользователей, а также предоставить техническую поддержку на срок 4 месяца.
Создать сайт визитку
Нужен сайт визитка, дизайн есть, 4 страницы, адаптировать под dekstop и мобильные, бюджет 40 долларов придел, также чтобы был валидный код и в page speed 90+
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