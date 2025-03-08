Требуется разработка платформы P2P процессинга для приема онлайн платежей с использованием криптовалюты. Необходимы веб-интерфейсы для покупателей, трейдеров и магазинов, а также API для интеграции с интернет-магазинами. Важно обеспечить безопасность и защиту данных пользователей, а также предоставить техническую поддержку на срок 4 месяца.