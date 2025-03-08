Создать сайт визитку

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт19 заявок374 просмотра

Нужен сайт визитка, дизайн есть, 4 страницы, адаптировать под dekstop и мобильные, бюджет 40 долларов придел, также чтобы был валидный код и в page speed 90+

Создание сайтов
2 месяца назад
ResoluteWyrmrest
Тарас 
35 лет
3 месяца в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

AlexLinnikWebDev
Александр 
33 года
3 месяца в сервисе
Был
час назад
2 месяца назад
$40
3 дня
Escrow

Заявки фрилансеров

Серей
 
18 лет
3 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
AlexLinnikWebDev
Александр 
33 года
3 месяца в сервисе
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час назад
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Айбек
 
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Евгений
 
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Георгий
 
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Сагит
 
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Коля
 
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2 месяца назад
Женя
 
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Муродулла
 
23 года
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час назад
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Ярослав
 
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