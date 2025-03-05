Нужен самый простой интернет магазин по продаже жалюзи, образец - https://krasnodar.rulonki.com/cat/rulonnye-shtory-mini

Я работаю водителем и в свободное время дома изготавливаю жалюзи.Нужен самый пока простой по функционалу и по цене за вашу работу интернет магазин на основе образца, только там пока будут продаваться всего 4 вида жалюзи:

-Вертикальные

-Горизонтальные

-Рулонные

-Кассетные

Грубо говоря чтобы человек зашёл, выбрал какую ему нужно жалюзи(вид,цвет,ткань) , узнал цену,как замерить и как установить, оплатил и заказал СДЭКом

И потом чтобы была возможность при необходимости добовлять на сайт различные элименты