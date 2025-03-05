Требуется разработать продающий сайт для маслобойки, восстановленной в Тростянце, Сумская область. Необходима реализация воронки продаж для улучшения реализации. Ожидается качественный веб-дизайн, способствующий привлечению клиентов.
Нужен самый простой интернет магазин по продаже жалюзи
Нужен самый простой интернет магазин по продаже жалюзи, образец - https://krasnodar.rulonki.com/cat/rulonnye-shtory-mini
Я работаю водителем и в свободное время дома изготавливаю жалюзи.Нужен самый пока простой по функционалу и по цене за вашу работу интернет магазин на основе образца, только там пока будут продаваться всего 4 вида жалюзи:
-Вертикальные
-Горизонтальные
-Рулонные
-Кассетные
Грубо говоря чтобы человек зашёл, выбрал какую ему нужно жалюзи(вид,цвет,ткань) , узнал цену,как замерить и как установить, оплатил и заказал СДЭКом
И потом чтобы была возможность при необходимости добовлять на сайт различные элименты
Заявки фрилансеров
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