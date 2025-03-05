Требуется разработать одностраничный сайт на платформе Tilda для агентства, специализирующегося на управлении OnlyFans аккаунтами. Сайт должен включать разделы о компании, услугах, моделях и часто задаваемых вопросах. Обеспечьте адаптивный дизайн, быструю загрузку, SEO-оптимизацию и интеграцию с социальными сетями. Использование CMS и соблюдение современных стандартов безопасности обязательно.
Разработка лендинга под ключ
Необходимо разработать дизайн и верстку лендинга для облачного сервиса.
Описание во вложении
Что в итоге:
figma-файл с дизайном
html страница сверстанного лендинга.
Требования:
адаптивный дизайн
анимация объектов
схожесть к корпоративному дизайну компании (имеется figma-проект с дизайном корпоративного сайта)
https://www.figma.com/design/FXGbEAm0CoryNtENcjBFfm/CloudPost?node-id=0-1&t=DGlo7imNLHeDHlGO-1
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