Разработка лендинга под ключ

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Закрыт9 заявок32 просмотра

Необходимо разработать дизайн и верстку лендинга для облачного сервиса.

Описание во вложении

Что в итоге:
figma-файл с дизайном

html страница сверстанного лендинга.

Требования:
адаптивный дизайн

анимация объектов

схожесть к корпоративному дизайну компании (имеется figma-проект с дизайном корпоративного сайта)
https://www.figma.com/design/FXGbEAm0CoryNtENcjBFfm/CloudPost?node-id=0-1&t=DGlo7imNLHeDHlGO-1

FigmaHTMLАдаптивный дизайнВерстка лендинговДизайн лендингов
2 месяца назад
lenarkh
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