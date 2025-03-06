Требуется разработка сайта на WordPress с функционалом, аналогичным указанному примеру, но с уникальным дизайном. Дизайн сайта должен быть проработан и адаптирован под нужды заказчика. Ожидаются предложения от исполнителей с опытом в создании сайтов на WordPress.