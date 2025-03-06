Сайт под ключ

$1500
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Закрыт24 заявки182 просмотра

Разработка веб-сайта компании, занимающейся производством товаров в Китае. Сайт должен предоставлять информацию об услугах, автоматизировать процесс заявки и взаимодействия с клиентами. Как пример структуры и дизайна с содержимым https://transitplus.ru

Основное, что точно хочется видеть:

  • Форма обратной связи

  • Онлайн-калькулятор расчета стоимости

  • Интеграция с CRM (Битрикс24)

  • Чат-бот / онлайн-консультант

  • Подключение систем аналитики (Google Analytics, Яндекс.Метрика)

  • Мультиязычность (русский, английский)

  • Адаптивность (десктоп, планшет, мобильные устройства)

  • Простая и удобная навигация

  • Быстрая загрузка страниц

  • Оптимизированная структура URL

  • Семантическая разметка

  • Настройка мета-тегов

  • Интеграция с соцсетями

  • Подключение системы email-рассылок

    Создание и подключение почты, заливка на хостинг.

Цветовое решение с логотипами и шрифтами предоставлю.

1С-БитриксАдаптивная версткаСоздание калькуляторовСоздание сайтовСоздание чат-ботов
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