Требуется разработка простого интернет-магазина для продажи четырех видов жалюзи: вертикальные, горизонтальные, рулонные и кассетные. Магазин должен включать возможность выбора вида, цвета и ткани, а также описания по замеру и установке. Необходимо реализовать онлайн-оплату и возможность добавления новых элементов в будущем.
Сайт под ключ
Разработка веб-сайта компании, занимающейся производством товаров в Китае. Сайт должен предоставлять информацию об услугах, автоматизировать процесс заявки и взаимодействия с клиентами. Как пример структуры и дизайна с содержимым https://transitplus.ru
Основное, что точно хочется видеть:
Форма обратной связи
Онлайн-калькулятор расчета стоимости
Интеграция с CRM (Битрикс24)
Чат-бот / онлайн-консультант
Подключение систем аналитики (Google Analytics, Яндекс.Метрика)
Мультиязычность (русский, английский)
Адаптивность (десктоп, планшет, мобильные устройства)
Простая и удобная навигация
Быстрая загрузка страниц
Оптимизированная структура URL
Семантическая разметка
Настройка мета-тегов
Интеграция с соцсетями
Подключение системы email-рассылок
Создание и подключение почты, заливка на хостинг.
Цветовое решение с логотипами и шрифтами предоставлю.
Заявки фрилансеров
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